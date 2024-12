Juventude se afasta do campo e futuro do agro preocupa entidades em Minas

A falta de jovens no campo preocupa o futuro do agronegócio em Minas Gerais. Entidades do setor, como a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG), identificam razões para o afastamento da juventude do meio rural. Em resposta, desenvolvem estratégias para atrair essa faixa etária de volta e promover a sucessão familiar no campo.

Silvana Novais, gerente da Mulher, do Jovem e de Inovação do Sistema Faemg Senar, aponta algumas das causas para a ausência da juventude no campo, um fenômeno em crescimento. Entre os fatores, destaca o êxodo rural, que, nessa faixa etária, está principalmente ligado à mudança de cidade para fins educacionais. Com essa transferência, Silvana observa que o jovem acaba se distanciando da rotina do agronegócio.

“É preciso ter um olhar atento sobre como apresentar as potencialidades do agro a eles, lembrando que tiveram a oportunidade de conhecer o mundo. Esse é o maior desafio: mostrar que o agro pode ser parte do futuro, assim como qualquer outra profissão, e que eles podem viver da propriedade”, afirma Silvana.

Para a gerente, outro desafio para a permanência das novas gerações no campo é o uso da tecnologia. “Precisamos que a tecnologia chegue à propriedade para que eles queiram ficar. Não vão querer permanecer isolados, utilizando as mesmas ferramentas que os pais e avós usavam”, afirma.

Para Silvana Novais, do Sistema Faemg Senar, a mudança para estudar ajuda a afastar o jovem do agro

Otávio Maia, presidente da Emater-MG, endossa as questões levantadas por Silvana Novais e destaca que o envelhecimento da população no campo e o êxodo de jovens são realidades do meio rural mineiro. Segundo ele, existem várias razões por trás desse fenômeno, mas elas se resumem à falta de oportunidades.

"O jovem busca melhores condições de vida. Muitas vezes, no campo, ele não encontra essas oportunidades. Por isso, acaba buscando estudos e empregos nas cidades”, afirma Otávio Maia. No entanto, o presidente da Emater-MG alerta que essa expectativa pode ser uma ilusão, pois é comum os recém-formados se mudarem para as cidades e se depararem com condições precárias.

Jovens no agro

Luiza Cabral, de 19 anos, faz parte do grupo de jovens que escolheram não seguir no agro, embora sua trajetória tenha sido ligada ao meio rural até então. A estudante conta que cresceu no campo, filha de um fazendeiro em Santo Antônio do Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, e cursou o ensino médio com técnico em zootecnia no Instituto Federal de Almenara.

“Ao longo do curso, eu me afastei da fazenda do meu pai e passei a me concentrar mais na escola. Houve um desinteresse”, conta Luiza. Ela também menciona que a perspectiva do retorno financeiro no campo foi um fator importante para decidir seguir outro caminho. A família de Luiza também a incentivava a explorar outras áreas. “Meu pai dizia que uma médica pode ser médica e fazendeira, mas uma fazendeira não pode ser médica”, relata.

Atualmente, Luiza presta vestibular para Medicina, mas não descarta a vida no campo em seu futuro. Sua expectativa é conseguir conciliar a medicina e a fazenda, inclusive por meio de investimentos no agro. “Não é porque decidi não fazer uma faculdade nesse ramo agora que, no futuro, não possa retornar. Eu vim dele e gosto muito”, afirma.

A trajetória de Giovana Oliveira, de 18 anos, é semelhante à de Luiza. A jovem cresceu imersa no agro, em razão da fazenda do pai, localizada a 3 km de Palmópolis, município na Região do Vale do Jequitinhonha, onde morava. Aos 15 anos, também se deslocou para Almenara para cursar técnico em zootecnia no Instituto Federal. Diferente de Luiza, com os estudos, Giovana afirma que “a paixão só aumentou. Fui adquirindo aprendizados e colocando-os em prática”. Atualmente, ela cursa o segundo semestre de Medicina Veterinária em Vitória da Conquista, na Bahia, e vê seu futuro no universo agro.