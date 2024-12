Efeito Trump: Bitcoin rompe a barreira dos US$ 100 mil pela primeira vez

O bitcoin valia pouco mais de US$ 69 mil (cerca de R$ 417 mil) por unidade em 5 de novembro, dia da eleição nos Estados Unidos - (crédito: Getty Images)

O bitcoin superou nesta quinta-feira (5/12) a barreira dos US$ 100 mil (cerca de R$ 604 mil) pela primeira vez em sua história. A cotação foi estimulada pela eleição para presidente de Donald Trump, que é um grande incentivador do mercado de criptomoedas.

A moeda digital vem apresentando uma impressionante sequência de altas em 2024, sobretudo desde outubro, quando algumas pesquisas eleitorais já apontavam um possível triunfo do empresário republicano.



O bitcoin valia pouco mais de US$ 69 mil (cerca de R$ 417 mil) por unidade em 5 de novembro, dia da eleição nos Estados Unidos. A valorização é de quase 50% desde a vitória de Trump e de mais de 130% desde o início de 2024.

O estímulo mais recente ao mercado foi dado com a escolha do republicano Paul Atkins para chefiar a SEC, Comissão de Valores Mobiliários americana, órgão regulador do mercado financeiro nos EUA, anúncio feito na quarta-feira (4).

Atkins é amplamente reconhecido por sua postura favorável às criptomoedas, o que agrada o setor, que era contrário a Gary Gensler, que ocupou o posto na gestão Joe Biden e anunciou sua renúncia. Para o mercado, a troca no comando do órgão simboliza uma nova oportunidade de crescimento para o bitcoin.

“Paul demonstrou sua orientação a favor de uma regulamentação impregnada de bom senso. Reconhece também que os ativos digitais são cruciais para tornar os Estados Unidos ainda maiores”, escreveu Trump em sua rede social,Truth Social.