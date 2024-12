Veja quais foram os produtos mais vendidos na Black Friday da Amazon Brasil

De acordo com a plataforma, “milhões de pedidos foram feitos” durante o evento, que “registrou vendas recordes e um número recorde de itens vendidos desde a chegada da Amazon no país”. As categorias que registraram mais vendas foram as de 'cuidados pessoais', 'limpeza' e 'suplementos' — óleos, hidratantes, cosméticos e mais.

Entre os videogames, o mais vendido foi o PlayStation 5; e, entre os utensílios da categoria 'casa e cozinha', a vencedora foi uma sanduicheira elétrica da marca Cadence Click. Nos 'brinquedos', a casa de bonecas dos sonhos da Barbie e kits de peças LEGO foram os mais comprados; em 'eletrônicos', foram os headphones com bluetooth da marca Philips que fizeram mais sucesso.