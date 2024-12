Setor de eletroeletrônicos anuncia investimento de R$ 5 bi até 2027

A Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) anunciou um investimento de R$ 5 bilhões nos três próximos anos, até 2027. Durante um encontro com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta quarta-feira (4/12), a associação destacou que o objetivo do novo aporte é estimular atividades estratégicas, como inovação de produtos, além de ampliar e construir novas fábricas.

Leia também: Cosméticos desbancam eletrônicos na preferência dos brasilienses na Black Friday

Além do anúncio, a Eletros também revelou o balanço do setor durante os últimos meses. De janeiro a setembro de 2024, o valor obtido pela venda de eletroeletrônicos avançou 29% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O setor ainda estima que o crescimento anual no ano deve atingir 25%, o que indicaria o melhor resultado dos últimos 10 anos.

“Quando a gente vê o crescimento do PIB no Brasil, ele se dá pelo consumo de bens duráveis. A população melhora a renda, melhora o emprego, ela quer ter uma televisão nova, uma geladeira nova, com mais eficiência energética, com mais qualidade. Isso está impulsionando o crescimento da economia. E bens de capital, investimento na indústria, ampliação de indústrias, novas indústrias”, comentou Alckmin.

Leia também: Governo federal investe no letramento digital para aumentar empregabilidade

A Eletros já havia anunciado um investimento no mesmo valor entre o biênio 2023-2024. Ainda segundo o ministro e vice-presidente, o crescimento dos eletroeletrônicos é resultado de um ambiente mais favorável para investimentos da indústria.