Desemprego nos EUA fica estável e país cria 227 mil novas vagas em novembro

Segundo a plataforma FedWatch, a probabilidade do banco central norte-americano realizar um novo corte de 0,25 nos juros subiu para 91% após divulgação do payroll - (crédito: AFP)

O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (Bureau of Labor Statistic – BLS) divulgou nesta sexta-feira (6/12) o payroll, com dados do mercado de trabalho no país que indicam que a taxa de desemprego apresentou um ligeiro avanço em novembro na comparação com os meses anteriores, registrando 4,2%, contra 4,1% em outubro e setembro. No último mês, a taxa de desemprego estava em 3,6%.

Por outro lado, os dados também mostram que houve um aumento nas contratações líquidas, com a criação de 227 mil novos empregos, acima das expectativas do mercado, e consideravelmente superior a outubro, quando eventos climáticos e greves trabalhistas tiveram impacto no resultado mensal.

Em relação aos salários, o crescimento também veio ligeiramente acima do esperado, com avanço de 0,4%, mesmo valor apresentado em outubro e significativamente menor do que o registrado em novembro de 2023, quando houve um aumento de 4%, o que de acordo com analistas do mercado deve gerar menor pressão inflacionária.

Na avaliação do economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori, os números do relatório de emprego de novembro mostram que o mercado de trabalho nos EUA permanece robusto e confirmam o cenário de pouso suave.

“Após a divulgação dos indicadores ampliou-se o consenso em torno da expectativa de que o FOMC faça mais um corte de 0,25 ponto percentual nos juros em sua última reunião do ano, deixando eventuais mudanças de rota para 2025 após conhecermos melhor as medidas de política econômica do novo governo de Trump”, avalia.

Corte de juros

Na avaliação do sócio e head de análises da Levante Investimentos, Enrico Cozzolino, o novo resultado positivo nas contratações deve reforçar o entendimento do Federal Reserve (Fed) — o Banco Central dos EUA — a manter o ritmo de corte na taxa de juros local, atualmente entre 4,50% a 4,75% ao ano. Enquanto isso, no Brasil, a perspectiva de flexibilização na taxa Selic parece cada vez mais distante.



Segundo a plataforma FedWatch, do CME Group, a probabilidade do Fed realizar um novo corte de 0,25 ponto percentual nos juros na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), passou de 68,4% para 91% após a divulgação do payroll.