Poupança tem resgate líquido R$ 2,931 bi em novembro, aponta BC

A caderneta de poupança registrou saque líquido de R$ 2,931 bilhões em novembro, uma melhora no saldo em comparação a outubro, quando as retiradas superaram os depósitos em R$ 6,256 bilhões. De acordo com os dados, divulgados nesta sexta-feira (6/12) pelo Banco Central (BC), os brasileiros depositaram R$ 340,490 bilhões e sacaram R$ 343,421 bilhões no último mês.

O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) registrou saída líquida em novembro de R$ 1,370 bilhão, enquanto a poupança rural teve saída de R$ 1,561 bilhão. O rendimento no período foi de R$ 5,631 bilhões e o saldo da caderneta ficou em R$ 1,021 trilhão. Em novembro do ano passado, a modalidade teve saída líquida de R$ 3,305 bilhões.



A rentabilidade atual da caderneta é dada pela taxa referencial (TR), mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 10,75% ao ano.

O saldo da poupança é negativo em R$ 20,426 bilhões de janeiro a novembro deste ano. A aplicação vem perdendo recursos em série desde 2021, afetada por inflação elevada, endividamento das famílias e juros altos. Em 2022, o saldo foi negativo em R$ 103,237 bilhões, o pior ano na história da poupança. Em 2023 como um todo, a modalidade teve resgate de R$ 87,819 bilhões.