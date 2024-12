Dólar volta a subir e chega a R$ 6,08 após dados sobre emprego nos EUA

O Índice do Dólar (DXY), que revela a média da performance da divisa norte-americana em relação a outras moedas importantes no mundo, registrava um crescimento de 0,35%, às 15h53 desta sexta-feira (6/12) - (crédito: Reprodução/Melhor Investimento)

Após um resultado positivo para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o dólar opera em alta na comparação com outras moedas emergentes nesta sexta-feira (6/12). Os dados divulgados mais cedo pelo Departamento de Estatística do Trabalho dos EUA (Bureau of Labor Statistic – BLS) mostram que houve um crescimento acima do esperado do número de contratações no país em novembro.

Por conta disso, o Índice do Dólar (DXY), que revela a média da performance da divisa norte-americana em relação a outras moedas importantes no mundo, registrava um crescimento de 0,35%, às 15h53 (horário de Brasília). No Brasil, o câmbio avançava de maneira ainda mais intensa, com alta de 1,24%, cotado a R$ 6,08.

O mercado aumentou ainda mais a aposta para um novo corte nos juros do país na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) após a divulgação do payroll.

Apesar disso, na tarde de hoje, a presidente do Federal Reserve (Fed) — o Banco Central dos EUA — de Cleveland, Beth Hammack, disse que o país está próximo ou no momento de reduzir o ritmo dos cortes de juros. “O cenário econômico exige política monetária modestamente restritiva”, afirmou Hammack.

Já o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse a jornalistas que para mudar a direção atual da política monetária (que indica novo corte de juros), “os dados precisarão mostrar que a inflação não está chegando a 2% ou que o mercado de trabalho mostre que a economia está superaquecendo”.



