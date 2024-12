Alckmin: setor industrial pode crescer até 27% com acordo Mercosul-UE

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que, ao menos, três setores brasileiros podem crescer com a firmação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), anunciado nesta sexta-feira (6/12).

"Estamos falando de 27 países da União Europeia, os mais ricos do mundo, são muitas oportunidades. Pode ajudar a fazer o PIB (produto interno bruto) do Brasil crescer, as exportações brasileiras crescerem, a renda e o emprego e também ajudar a reduzir a inflação. Então, é uma agenda extremamente positiva e, depois de anos e anos de negociação, finalmente se celebra o anúncio deste acordo", declarou Alckmin, em coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto.

De acordo com o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações do Mercosul para a UE podem crescer 6,7% na agricultura, 14,8% nos serviços e 26,6% na indústria de transformação.

Alckmin atentou, no entanto, que esses números só serão alcançados após todo o processo de votação em cada país do Mercosul e no Conselho da União Europeia, aprovando o acordo. Podem levar muitos anos para que todo o processo se conclua, apontou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular