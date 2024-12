2024 é o ano da revisão de gastos, diz secretário-executivo da Fazenda

O número 2 da Fazenda ainda disse que a proposta de corte de gastos enviada ao Congresso pelo governo é "possível dentro de um governo democrático, com vários partidos" - (crédito: Washington Costa)

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (10/12) que 2024 é o ano da revisão de gastos. A declaração foi dada durante almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, onde os deputados Julio Lopes (PP-RJ), Pedro Paulo (PSD-RJ) e Kim Kataguiri (União-SP) apresentaram uma proposta de emenda à Constituição (PEC) alternativa à PEC do governo sobre corte de gastos.

“Eu vejo 2023 como o ano em que a gente recompôs o lado da Receita [Federal]. Em 2024, estamos vendo a efetivação do que vimos em 23. 24 é o ano da revisão de gastos”, destacou Durigan.

"Nosso apelo é que se tente fazer o esforço neste ano para colher em 2025 uma redução dos gastos obrigatórios. O presidente apresentou uma PEC, lei complementar, ordinária, e vai chegar aos militares. São quatro medidas."

O número 2 da Fazenda ainda disse que a proposta de corte de gastos enviada ao Congresso pelo governo é "possível dentro de um governo democrático, com vários partidos".

Proposta alternativa

Durante o almoço, os deputados apresentaram uma PEC alternativa de corte de gastos.

A proposta prevê uma trava para os ganhos acima do teto do funcionalismo público e propõe desvincular benefícios previdenciários do salário mínimo.

Segundo os deputados, o crescimento da Previdência no Brasil é um dado alarmante, que deverá ser reduzido neste governo ou no próximo.