Haddad prevê estabilização do câmbio e critica especulações sobre dólar

Em declaração nesta quarta-feira (18/12), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou otimismo em relação ao comportamento do câmbio. Ele acredita que o dólar deve se estabilizar nos próximos meses. Segundo o ministro, a atual valorização da moeda norte-americana frente ao real é reflexo de um ambiente de incerteza econômica, mas as projeções de longo prazo feitas por especialistas do mercado financeiro indicam uma recuperação mais positiva do que a apontada por especuladores.

“Temos um câmbio flutuante que, nesse momento em que as coisas estão pendentes, reflete um clima de incerteza. Isso faz o câmbio flutuar”, explicou Haddad. Apesar disso, ele destacou que, nas conversas com grandes instituições financeiras, as previsões sobre o cenário econômico para 2025 são mais promissoras. "As avaliações dessas instituições são melhores do que as que os especuladores estão fazendo", afirmou.

O ministro não detalhou quais fatores estão gerando essa instabilidade, mas reforçou que o governo segue atento às oscilações cambiais. Segundo ele, o comportamento do dólar está diretamente ligado ao panorama econômico global e às incertezas domésticas que afetam a confiança do mercado.

Com a chegada de 2025, Haddad reforçou o compromisso de manter o diálogo com o mercado financeiro e buscar medidas que tragam estabilidade econômica. “Estamos confiantes de que as expectativas vão melhorar e que o câmbio encontrará um ponto de acomodação”, concluiu.

