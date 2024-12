Transpetro conclui negociação de navios para ampliação da frota

Segundo a estatal, o momento marca uma importante para o começo das contratações do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras (TP 25), além de garantir o aumento do transporte de derivados no litoral brasileiro - (crédito: DIVULGAÇÃO/PETROBRÁS)

A Transpetro concluiu a etapa de negociações para adquirir quatro navios da classe Handy, da Ecovix, de Rio Grande (RS), e Mac Laren, de Niterói (RJ). Cada embarcação pesa de 15 mil a 18 mil toneladas e o valor final do consórcio apresentado é de U$ 69,5 milhões por navio — aproximadamente R$ 430,2 milhões a unidade.



Segundo a Petrobras, a assinatura do contrato está prevista para o início de 2025, quando deve ser anunciado um novo edital da Transpetro para aquisição de oito navios gaseiros. Segundo a estatal, o momento marca uma importante para o começo das contratações do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras (TP 25), além de garantir o aumento do transporte de derivados no litoral brasileiro.

“Esse programa da Transpetro é essencial para o Sistema Petrobras e um grande reforço para a nossa capacidade logística, garantindo o aumento do transporte de derivados na costa brasileira e reduzindo nossa exposição às oscilações dos custos de afretamento, principalmente desse tipo de unidade, que têm baixa liquidez no mercado. A Petrobras e a Transpetro estão comprometidas com a aceleração do desenvolvimento do país e esse programa de ampliação da frota própria comprova isso”, destacou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Além disso, o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, destacou a conclusão da etapa. Para ele, a compra representará um marco para a gestão atual após 10 anos sem ampliação da frota. “Com o TP 25, vamos ampliar em pelo menos 25% a capacidade logística da Transpetro e essa é mais uma das medidas que estamos adotando para retomar o caminho do crescimento da companhia”, ressaltou.

