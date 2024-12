Brasil registra 106 mil vagas com carteira assinada abertas em novembro

Mais de 106 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados em novembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira (27/12) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estoque de empregos formais no país chegou a 47.741.377 em novembro. O número representa alta de 0,22% em relação a outubro.

O setor de comércio liderou a criação de empregos, com 94.572 cargos, seguido por serviços, com 67.717. O saldo foi negativo para 30.091 vagas na construção, 18.887 na agropecuária e 6.678 na indústria.

Das cinco regiões brasileiras, quatro criaram empregos com carteira assinada em novembro. O Sudeste liderou a abertura de vagas, com 53.677 postos a mais, seguido pelo Nordeste, com 25.557 postos. Em seguida, vem o Sul, com 24.952 postos. O Norte abriu 7.274 postos de trabalho. Somente o Centro-Oeste fechou 7.960 vagas formais no mês passado.

No acumulado de janeiro a novembro de 2024, o Brasil registrou a abertura de 2.224.102 vagas em dados com ajuste, o maior nível desde o mesmo período em 2022, que registrou abertura de 2.469.650 vagas.