Termina hoje o prazo para sacar abono salarial de 2022

Termina nesta sexta-feira (27/12) o prazo para os trabalhadores sacarem o benefício do Abono salarial referente ao ano de 2022. Os valores foram creditados ao longo do ano conforme o mês de nascimento dos trabalhadores. No entanto, aqueles que não receberam o dinheiro, automaticamente devem reivindicar os valores junto à Caixa Econômica Federal até o fim do expediente bancário de hoje.

Têm direito ao abono aqueles que estão cadastrados na base do PIS/PASEP há pelo menos cinco anos; e receberam remuneração média de até dois salários mínimos; além disso, é necessário ter trabalhado ao menos 30 dias em 2022 e ter os dados declarados pelo empregador no Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador e corresponde ao número de meses trabalhados multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento. O período de serviço igual ou superior a 15 dias em um mês será contabilizado como mês integral.

Como sacar o abono salarial

Trabalhadores que tem conta na CAIXA recebem o dinheiro direto na conta. Para os demais, a Caixa abriu uma Conta Poupança Social Digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O trabalhador pode sacar o dinheiro com o Cartão Social nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui, assim como nas agências bancárias.

Quem tiver dúvidas sobre os valores ou o procedimento para sacar o abono salarial de 2022 pode entrar em contato com o Ministério do Trabalho e Emprego ou acessar o Aplicativo Carteira de Trabalho Digital.