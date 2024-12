Lula telefona para xeique dos Emirados Árabes e destaca negociação com Mercosul

Segundo o Planalto, Lula "manifestou o empenho do Brasil junto aos demais países do bloco para que essa parceria seja concluída nos próximos meses". - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou nesta segunda-feira (30/12) para o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. A ligação durou cerca de 30 minutos e tratou principalmente da agenda bilateral e da negociação por acordo econômico entre os Emirados e o Mercosul.

"Lula destacou ainda o entusiasmo no Mercosul com relação às negociações de uma Parceria Econômica Abrangente com os Emirados Árabes Unidos, e manifestou o empenho do Brasil junto aos demais países do bloco para que essa Parceria seja concluída nos próximos meses", disse o Planalto.

Segundo o Planalto, Lula agradeceu ao xeique o convite para participar o World Governments Summit, que ocorre em Dubai entre 11 e 12 de fevereiro. O presidente brasileiro "definirá oportunamente" se vai ou não ao encontro, já que ainda se recupera de uma cirurgia na cabeça e não está liberado para viagens internacionais.

Lula convida xeique ao Brasil

Da mesma forma, Lula reforçou o convite para que Al Nahyan visite o Brasil no ano que vem, o que seria a primeira vez que um chefe de Estado dos Emirados Árabes vem ao país.

Os dois presidentes também destacaram a assinatura de um memorando entre os dois países para atrair mais investimentos dos Emirados, assinado durante a Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, pelo príncipe herdeiro, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.