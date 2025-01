Itamaraty anuncia entrada da Indonésia como membro pleno do Brics

O Ministério das Relações Exteriores anunciou, nesta segunda-feira (6/1), a entrada da Indonésia como membro pleno dos Brics, bloco presidido pelo Brasil em 2025. O país já havia sido convidado em 2023, mas decidiu aguardar a troca de governo para formalizar a adesão.

Segundo o ministério, a Indonésia foi aprovada como membro pleno do bloco durante a Cúpula de Joanesburgo, em 2023, quando houve a primeira expansão. Na ocasião, entraram no bloco como membros plenos: Arábia Saudita; Egito; Emirados Árabes Unidos; Etiópia; Irã; e Argentina – que desistiu da adesão com o governo de Javier Milei, em 2024.

Os novos integrantes se uniram aos fundadores Brasil, Rússia, Índia e China, e à África do Sul, que ingressou um ano após a criação do grupo, ocorrida em 2006. Outros 13 países foram convidados no ano passado a atuarem como membros parceiros, sem o poder de voto dos membros plenos.

Decisão formalizada

Apesar de a Indonésia ter sido aprovada pelo bloco, por consenso, o país comunicou formalmente que iria esperar as eleições presidenciais de 2024, e a formação de seu novo governo, para ingressar no Brics. O atual presidente, Prabowo Subianto, assumiu em outubro do ano passado, e aceitou a entrada.

“O governo brasileiro saúda o governo indonésio por seu ingresso no Brics. Detentora da maior população e da maior economia do Sudeste Asiático, a Indonésia partilha com os demais membros do grupo o apoio à reforma das instituições de governança global e contribui positivamente para o aprofundamento da cooperação do Sul Global, temas prioritários para a presidência brasileira do Brics”, disse o Itamaraty.

O Brasil ocupa a presidência rotativa do Brics durante o ano de 2025. A Cúpula de Chefes de Estado do bloco está programada para julho, no Rio de Janeiro.