Prazo para justificar ausência no 2º turno termina amanhã

O prazo para justificar a ausência na votação do segundo turno das eleições de 2024 acaba nesta terça-feira (7/1). A justificativa precisa ser apresentada por todos os eleitores que não compareceram às urnas e que têm a obrigação de votar, sendo desnecessário a justificativa para eleitores de 16 a 18 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.



A justificativa pode ser feita presencialmente, nos cartórios eleitorais, ou on-line, por meio do e-Título e do Autoatendimento Eleitoral, no portal do Tribunal Superior Eleitoral.

Leia também: Saiba como justificar a ausência no 2º turno

Para quem optar por justificar de maneira presencial, é preciso preencher o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral e entregá-lo ao cartório eleitoral. Caso a explicação seja negada, será preciso que o faltante pague a multa de R$ 3,51 por pleito. Caso seja aceita, a justificativa ficará registrada no histórico do eleitor.

Já para o eleitor que decidir justificar utilizando o e-Título ou o Autoatendimento Eleitoral, será necessário completar um formulário com os dados solicitados, de posse do título eleitoral, regular ou suspenso. Ao final, é recebido um código para poder acompanhar a solicitação. Se negada, será necessário quitar o débito com a Justiça Eleitoral.

Leia também: Prazo para justificar ausência no 2º turno das eleições termina 7 de janeiro

Não justificou?

No caso de quem não abriu o processo de justificativa de ausência no dia da votação, a pessoa terá outras consequências além do pagamento da multa. Nessa situação, a pessoa será proibida de tirar ou renovar o passaporte e a carteira de identidade, se inscrever em concurso público, renovar matrícula em instituições de ensino oficiais ou fiscalizadas pelo governo e de tomar posse ou receber remuneração de cargo público

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Efeito Trump ameaça agenda internacional do governo Lula

Efeito Trump ameaça agenda internacional do governo Lula Política "De Baku a Belém, em busca de US$ 1,3 tri", diz secretário de Clima do Itamaraty

"De Baku a Belém, em busca de US$ 1,3 tri", diz secretário de Clima do Itamaraty Política Dois anos após tentativa de golpe, STF está empenhado em punir envolvidos

Dois anos após tentativa de golpe, STF está empenhado em punir envolvidos Política Lula cancela férias de Haddad e convoca ministro para reunião no Planalto

Lula cancela férias de Haddad e convoca ministro para reunião no Planalto Política Vereador mineiro é flagrado dirigindo com sintomas de embriaguez

Vereador mineiro é flagrado dirigindo com sintomas de embriaguez Política Vereador bolsonarista comemora derrota fictícia de Fernanda Torres

https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2025/01/7025253-prazo-para-justificar-ausencia-no-2-turno-das-eleicoes-termina-7-de-janeiro.html