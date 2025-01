10 dicas para equilibrar o trabalho e a vida pessoal

Um estudo recente feito pelo LinkedIn revelou que 87% dos profissionais brasileiros se sentem sobrecarregados com a rapidez das mudanças no ambiente de trabalho e alegam sofrer com a pressão. O número coloca o Brasil entre os países com o maior índice, superando os Estados Unidos (50%), a Alemanha (70%) e a Índia (82%). Diante deste cenário, alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal mostra-se um desafio significativo para a melhora da qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores.

Com a conexão constante possibilitada pela tecnologia e a busca por alta performance em diferentes esferas da vida, muitas vezes os limites entre trabalho e vida pessoal tornam-se tênues. Segundo Rennan Vilar, diretor de Pessoas e Cultura do Grupo TODOS Internacional, há caminhos possíveis e práticos que profissionais e empresas podem seguir para transformar a rotina de trabalho em algo mais leve e sustentável. “Equilibrar essas duas áreas da vida exige organização, escolhas conscientes e, acima de tudo, suporte. Tanto o profissional quanto a empresa têm papéis fundamentais nesse processo”, afirma.

Ações práticas para o dia a dia

Para os profissionais, o ponto de partida são atitudes que organizem a rotina e priorizem o autocuidado. “É fundamental estabelecer horários claros para começar e terminar o trabalho, evitando que as atividades profissionais invadam o tempo dedicado ao lazer e à família”, explica Rennan Vilar.

O especialista também destaca a importância de definir prioridades, utilizando ferramentas como listas de tarefas e agendas para manter o foco no que realmente importa. “O equilíbrio não é apenas uma questão de tempo, mas de qualidade nas escolhas que fazemos ao longo do dia. Pequenos ajustes geram impactos significativos”, ressalta o profissional.

Equilíbrio entre vida e trabalho

Abaixo, confira ações práticas indicadas por Rennan Vilar para equilibrar a vida pessoal e profissional!

1. Estabeleça limites claros entre trabalho e vida pessoal

Defina horários para começar e terminar o expediente, pause notificações para desconectar-se fora do horário de trabalho e evite abrir os e-mails no momento de descanso. Para isso, uma saída é não manter o e-mail corporativo conectado no celular de uso pessoal.

Rennan Vilar destaca que criar um espaço específico para o trabalho, especialmente se atuar em home office, é importante para separar fisicamente os ambientes. Essa separação preserva momentos de descanso e lazer, reduzindo o estresse associado à sensação de estar “sempre disponível”. Além disso, promove maior presença nas atividades pessoais e familiares.

2. Pratique a gestão do tempo

Use ferramentas como listas de tarefas, agendas ou aplicativos de produtividade. Priorize atividades importantes e urgentes e delegue quando possível. Programar intervalos entre tarefas complexas permite evitar sobrecarga. A organização do tempo permite cumprir compromissos com eficiência e evita a sensação de estar sempre atrasado. Como resultado, sobra mais tempo para hobbies e momentos de lazer.



3. Reserve momentos para desconexão digital

Estabeleça períodos do dia sem o uso de celulares, e-mails ou redes sociais, principalmente antes de dormir. Use configurações de “não perturbe” para evitar notificações fora do horário de trabalho. Esse hábito reduz a ansiedade causada pelo excesso de conectividade e melhora a qualidade do sono, essencial para o equilíbrio mental e físico. Isso porque, segundo o relatório “Panorama da Saúde Mental”, do Instituto Cactus e da AtlasIntel, os brasileiros que mais têm ansiedade são os que passam mais tempo nas redes sociais.

4. Tenha uma rotina de autocuidado

Dedique tempo para atividades que promovam bem-estar, como meditação, leitura, hobbies, caminhar ou ouvir uma música relaxante. Uma rotina de descompressão permite se “desligar” após o expediente.

5. Inclua atividades físicas na rotina

Com a rotina de trabalho, insira exercícios que se encaixem na sua rotina e que sejam prazerosos, como caminhadas, yoga, dança ou academia. Reserve pelo menos 30 minutos por dia para movimentar o corpo. Segundo o Ministério da Saúde (MS), a prática de atividades físicas diminui o estresse e sintomas de ansiedade e depressão, melhora o sono, promove prazer, relaxamento, divertimento e disposição.

6. Pratique a comunicação no trabalho

Expresse suas necessidades e limites de maneira clara e respeitosa. Aprenda a dizer “não” quando necessário, sem sentir culpa. Essa ação evita sobrecarga de tarefas, melhora os relacionamentos profissionais e contribui para um ambiente de trabalho mais saudável.

7. Cultive relacionamentos saudáveis fora do trabalho

Dedique tempo para estar com amigos e familiares, seja por meio de ligações, mensagens ou encontros presenciais. Mantenha uma rede de apoio emocional ativa. Relacionamentos positivos proporcionam suporte emocional e ajudam a lidar melhor com desafios, reduzindo sentimentos de isolamento.



8. Faça pausas regulares durante o expediente

Programe pequenos intervalos a cada 60-90 minutos para alongar, beber água ou simplesmente descansar a mente. Use técnicas como a “Pomodoro” para gerenciar períodos de trabalho e descanso. Pausas ajudam a manter a concentração e prevenir o esgotamento mental, além de aumentar a criatividade e produtividade.

9. Estabeleça prioridades alinhadas ao que é importante para você

Reflita sobre o que realmente importa para você, seja passar mais tempo com a família, investir em um hobby ou avançar na carreira. Organize seu tempo e energia de acordo com essas prioridades. Alinhar as escolhas diárias com os valores pessoais traz mais propósito às atividades e reduz a sensação de culpa por não conseguir “fazer tudo”.

10. Organize o ambiente de trabalho

Ao fim do dia, deixe seu espaço de trabalho pronto para o dia seguinte. Recolha objetos de escritório, organize cabos de energia e tire copos ou garrafas de cima da mesa. Um espaço limpo e organizado contribui para maior produtividade e tranquilidade.

Cultura organizacional como aliada

No âmbito corporativo, a cultura organizacional tem um papel decisivo para proporcionar uma rotina mais equilibrada aos colaboradores. “Uma empresa que valoriza o bem-estar cria políticas que promovem a flexibilidade e a saúde mental. Isso não apenas melhora a produtividade, mas também atrai e retém talentos”, observa Rennan Vilar.

O profissional menciona algumas práticas que podem ser adotadas pelas empresas para impactar positivamente a dinâmica de trabalho dos colaboradores:

Horários flexíveis: permitir que os colaboradores ajustem seus horários para atender a necessidades pessoais;

permitir que os colaboradores ajustem seus horários para atender a necessidades pessoais; Trabalho remoto ou híbrido: oferecer a possibilidade de home office é uma forma de equilibrar demandas profissionais e familiares;

oferecer a possibilidade de home office é uma forma de equilibrar demandas profissionais e familiares; Programas de bem-estar: incentivos como apoio psicológico, academias no local de trabalho e pausas para descanso trazem benefícios diretos;

incentivos como apoio psicológico, academias no local de trabalho e pausas para descanso trazem benefícios diretos; Licenças e folgas planejadas: políticas que permitam tempo para compromissos pessoais ou descanso ajudam a evitar o esgotamento.

“Quando a empresa prioriza o bem-estar do colaborador, o resultado é uma relação de confiança. O colaborador se sente cuidado e responde com maior engajamento e dedicação”, acrescenta o especialista.

Papel da liderança

Além das políticas e práticas organizacionais, a liderança é um elemento fundamental para fomentar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. “Os líderes têm o poder de moldar comportamentos e criar ambientes mais saudáveis. Respeitar os horários dos colaboradores, oferecer suporte e promover práticas saudáveis devem ser prioridades”, ressalta Rennan Vilar.

O profissional também aponta que líderes devem ser exemplos de equilíbrio, demonstrando que é possível alcançar resultados sem sacrificar o bem-estar pessoal. “A maneira como a liderança age transmite uma mensagem clara aos times sobre o que é valorizado dentro da organização”, explica.

Identificando e combatendo o desequilíbrio

Observar os sinais de que os colaboradores podem estar enfrentando dificuldades em equilibrar suas vidas é um ponto decisivo para criar uma rotina de trabalho mais leve. Queda na produtividade, aumento do estresse e comportamento retraído são indicadores comuns de sobrecarga.

“Nesse cenário, o diálogo é essencial. As empresas devem criar canais de comunicação seguros e oferecer suporte prático, como mentorias, atendimento psicológico ou ajustes nas demandas”, diz o diretor de Pessoas e Cultura do Grupo TODOS Internacional, que reforça que essas ações, além de auxiliar o colaborador, também fortalecem a cultura de cuidado dentro da empresa.

Promover o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é um esforço que depende tanto dos indivíduos quanto das empresas. “É uma parceria. Quando ambas as partes assumem suas responsabilidades, o resultado é um ambiente mais saudável, produtivo e leve”, conclui o profissional.

