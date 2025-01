Venda de carros elétricos em 2024 supera série histórica

De janeiro a dezembro de 2024, foram vendidos 177.358 veículos leves eletrificados, aumento de 89% na comparação com o mesmo período de 2023 (93.927). Somente em dezembro, foram comercializados 21.634 automóveis. Em relação a dezembro do ano passado (16.279), há um crescimento de 30%. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Segundo a entidade, a previsão inicial era de 150 mil carros eletrificados até o fim de dezembro.

A crescente adesão do consumidor se deve a múltiplos fatores. "Os veículos elétricos representam uma revolução no setor automotivo, oferecendo muitas vantagens, também em dirigibilidade. Além de mais sustentáveis, apresentam uma eficiência energética superior e maior economia, já que o custo de recarga é menor do que o de combustíveis convencionais”, afirma o engenheiro Carlos Eduardo Ribas, diretor comercial do Lactec.

Ribas explica também que outro fator importante para esse crescimento está conectado ao aumento da disponibilidade da infraestrutura de recarga, seja nas cidades ou nas rodovias. As opções de eletropostos e eletrocentros aumentam a cada dia, com a presença de equipamentos 100% nacionais, muito competitivos e ultra tecnológicos", completa.

Investimento

O setor de carros elétricos continua em expansão global, mas seu modelo de negócios preconiza muito investimento visando o lançamento de novos produtos para esse mercado. Mais que uma tendência, a mudança de comportamento do consumidor em direção aos veículos eletrificados traz vantagens financeiras e ambientais, além de ser uma forma de conceber cidades mais inteligentes, sustentáveis e com melhor qualidade de vida para seus cidadãos.

O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) selecionaram o Lactec como Centro de Competência em Smart Grid e Eletromobilidade para desenvolver tecnologias ligadas a redes elétricas inteligentes e eletrificação de veículos.