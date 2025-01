Vendas de automóveis têm maior crescimento desde 2008, indica Fenabrave

As vendas de veículos cresceram em quase todos os segmentos em 2024. De acordo com dados publicados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em 2024, 2.484.740 automóveis ou comerciais leves foram emplacados, o que significa um avanço de 14,02% em relação ao ano anterior. Foi o maior crescimento anual desde 2008.

“Os segmentos foram beneficiados pela oferta de crédito e puderam atingir o melhor resultado desde 2019, último ano antes da pandemia. O número de fechamento do ano de 2024 é um dos 10 melhores já registrados no ranking histórico da Fenabrave, para os segmentos”, afirma o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Em dezembro, as vendas de automóveis e comerciais leves tiveram crescimento de 1,04% na comparação com o mês anterior. Já na comparação com o mesmo mês em 2023, o avanço foi de 3,01%. Para o presidente da associação, o resultado poderia ter sido ainda melhor não fosse os feriados em dezembro, que reduziram as visitas a concessionárias.

“Enquanto no dia 23 de dezembro tivemos uma venda de quase 10 mil automóveis, no dia 24 foram registradas 1.925 vendas. O mesmo ocorreu no dia 31, que teve 861 vendas, enquanto no dia 30 foram registradas 8.371.”, destaca o executivo.

Apesar de ter uma compensação da demanda nos dias seguintes, Arcelio Junior explica que o ritmo não foi suficiente para atingir o potencial para o mês. “Além disso, as vendas corporativas não aconteceram dentro do volume esperado, impactando, também, no resultado de dezembro e acumulado de 2024”, acrescenta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Projeções para o ano

A Fenabrave ainda divulgou estimativas da entidade para a produção de veículos em 2025. Segundo as projeções, os emplacamentos de automóveis comerciais leves devem crescer 5% no acumulado do ano. No total, incluindo caminhões, ônibus e motocicletas, as vendas de veículos devem avançar 7% em relação ao ano anterior.