Ações da Petz sobem acima de 4,5% com proximidade de fusão com a Cobasi

As ações da Petz (PETZ3), especializada em produtos para animais de estimação, tiveram um forte aumento nesta segunda-feira (13/1), com rumores de uma definição mais próxima do processo de fusão com a Cobasi, que depende ainda da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo um colunista, a confirmação deve ser anunciada ainda no primeiro trimestre de 2025.

Por volta de 12h30, os papeis da empresa subiam em torno de 4,6%, cotados a R$ 4,20. Apesar de uma leve queda no início da tarde, as ações da empresa continuaram operando no campo positivo nas horas seguintes. Nos últimos 12 meses, esses ativos acumulam valorização de 21%.

As negociações entre Petz e Cobasi já duram pelo menos dois anos e tiveram um importante avanço em 2024, com a aprovação de fato relevante no mês de abril. A proposta que consta no documento assinado pelas duas empresas prevê uma divisão em meio a meio da nova varejista.

O acordo ainda prevê o pagamento de R$ 450 bilhões da Cobasi para os acionistas da Petz, devido à diferença no valor de mercado entre as duas varejistas, o que possibilitaria a divisão de 50%.