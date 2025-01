Nubank cria alerta para quem aposta e sugere investimento

O Nubank, famoso banco digital, está emitindo um alerta para os clientes que fazem apostas em bets. A novidade ainda está em teste, mas já é realidade para alguns usuários. A mensagem sugere uma alternativa de investimento para que o cliente não use o recurso em jogos de azar.

Mensagem exibida ao usuário que tenta fazer transações para site de apostas Reprodução

A nova função primeiro identifica a origem da chave pix e questiona o usuário se a transferência realmente é para uma casa de apostas. Em seguida, exige uma mensagem: “Que tal guardar esse dinheiro? Alguns desses jogos são legalizados no Brasil, porém não há garantias de ganho. Guardando esse dinheiro, em vez de apostar, você tem certeza de que ele vai render sem preocupação”.

A tela ainda contém dois botões, um para confirmar e outro para cancelar a transação. Ao Estado de Minas, o banco confirmou que está implementando a novidade, mas que ainda é um teste, disponível somente para alguns clientes.

"No Nubank, estamos sempre em busca de oportunidades para melhorar a experiência dos nossos clientes. Realizamos com frequência testes de novos produtos e soluções para uma pequena parcela da base de usuários. Quaisquer novidades ou atualizações serão compartilhadas no momento oportuno”, disse em nota.

Mesmo assim, a novidade já tem sido elogiada nas redes sociais. “Simples, educativo e responsável”, disse um perfil. “Excelente iniciativa! Aposta não é investimento”, observou outro.

Um estudo divulgado pelo banco Santander aponta que o valor total perdido por brasileiros nas bets, os sites e plataformas de apostas online em 2024 está entre R$ 24,7 bilhões e R$ 35,9 bilhões em 2024. O valor equivale a uma perda de 0,2% a 0,3% do PIB.

Outro levantamento, dessa vez da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apontou que o gasto com apostas esportivas chega a 2% do PIB brasileiro. O setor de varejo afirma que deixou de faturar mais de R$ 90 bilhões em 2024, por conta do impacto das apostas esportivas na renda das famílias brasileiras.