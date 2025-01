Reembolso CNU: MGI começa a devolução da taxa de inscrição

RP Raphaela Peixoto

Mais de 30 mil inscritos solicitaram o reembolso, segundo a pasta - (crédito: Divulgação MGI)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) iniciou, na segunda-feira (6/1) a devolução da taxa de inscrição para os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) que solicitaram a restituição do valor pago. A informação foi confirmada pela pasta nesta terça-feira (7/1).

Em nota o MGI afirmou que "os pagamentos começaram a ser feitos segunda-feira para aqueles que solicitaram registro por meio de uma Chave PIX do tipo CPF - o mesmo informado na inscrição do candidato - no sistema bancário de sua preferência para os Correios realizarem o pagamento com mais agilidade".

O ministério ainda assegurou que "caso não seja possível registrar a Chave PIX CPF, a devolução será garantida por outros meios, porém, o processo poderá levar mais tempo".

Segundo a pasta, 31.050 candidatos solicitaram o reembolso da taxa de inscrição do CNU. O prazo dado foi entre os dias 5 e 7 de julho. A possibilidade do reembolso foi anunciada pelo MGI em julho em razão da mudança da data de aplicação do certame.

As provas foram aplicadas em 18 de agosto. Anteriormente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas devido à chuva histórica que atingiu o Rio Grande do Sul.