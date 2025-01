Conversa no trabalho em extinção? Geração Z prefere bate-papos on-line

Jovens preferem conversar on-line com colegas de trabalho do que presencialmente - (crédito: FreePik)

A conversa fiada no trabalho pode estar chegando ao fim. Trocar ideia, fofocar ou ter uma conversa casual no escritório, elevador ou na copa da empresa causam desconforto em 74% dos trabalhadores da geração Z. O dado é de uma pesquisa realizada pela OnePoll, agência internacional de pesquisa de mercado especializada em pesquisa de opinião.

O estudo ouviu mais de 2 mil adultos empregados das gerações X (nascidos entre 1965 e 1980), Y (nascidos entre 1980 e 1995, os millenials) e Z (nascidos entre 1995 e 2010). Entre os mais jovens, 48% dos funcionários usam ferramentas como WhatsApp, Teams ou e-mail para se comunicar, porque é mais conveniente — mesmo se estiverem sentados perto do destinatário.

No geral, 27% dizem que se sentem mais confortáveis se comunicando online do que pessoalmente. Mas isso é mais pronunciado entre os trabalhadores mais jovens. Na geração Z, o índice chega a 40%. Na Y, são 33%; e na X, 24%.

A pesquisa também revelou que 40% dos jovens adultos disseram que as conversas fiadas são "como aprender um novo idioma", devido à maior familiaridade com o trabalho remoto e flexível.

Evitando contato

A pesquisa ainda mostrou que 28% da geração Z diz evitar entrar na cozinha do escritório caso precisem falar com alguém. Enquanto 13% dos que se arriscam, colocam rapidamente a comida no micro-ondas e vão embora até que esteja pronta, pois ficam ansiosos em conversar com um colega de trabalho.

Apesar das dificuldades com conversas fiadas, 38% dizem o que isso beneficia seu humor e bem-estar — além de despertar sentimentos de relaxamento, felicidade e confiança após um bate-papo positivo. Ao todo, 51% acreditem que as conversas fiadas no escritório melhorem a comunicação, levem a uma força de trabalho mais feliz (49%) e a um melhor moral da empresa (48%).

Em 2025, 22% de todos os entrevistados querem priorizar ser mais sociáveis. Isso inclui os funcionários mais jovens.