Governo antecipa divulgação de notas do CNU para o dia 4

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, ontem, que o resultado final do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) será disponibilizado mais cedo do que o previsto. A informação foi transmitida pela ministra Esther Dweck, que, em entrevista aos jornalistas, avisou que o cronograma final foi antecipado em uma semana. Nesse sentido, a divulgação das últimas notas do "Enem dos Concursos" está prevista para 4 de fevereiro. A data anterior era 11 do mesmo mês.

De acordo com a ministra, a pasta, em comunhão com a banca organizadora, a Fundação Cesgranrio, conseguiram antecipar o calendário, pois há uma expectativa "muito grande" para a nomeação dos novos servidores. "A gente está com uma expectativa muito grande para a chegada de novos servidores, então para a gente essa antecipação é muito oportuna para a gente", afirmou Esther Dweck.

O MGI também divulgou o cronograma para se inscrever nos cursos de formação, que são as etapas posteriores à divulgação do resultado para alguns cargos. Ao todo, serão 2.305 candidatos aprovados para nove funções distintas, como analista de Infraestrutura, que lidera o número de cargos, com 900 no total, e analista técnico de Políticas Sociais, com 500. O edital específico com informações sobre os cursos de formação será publicado hoje, no Diário Oficial da União (DOU).

Interesse

A ministra da Gestão reforçou que cada candidato deverá verificar se foi convocado para participar do curso de formação e para qual cargo ou carreira foi convocado. Os candidatos terão o prazo de dois dias para confirmar a participação no curso de formação. Aqueles que não manifestarem o interesse serão eliminados do certame.

"Quando entrar na área do candidato, ele (o candidato) verá uma mensagem informando que a pessoa foi chamada para o curso de formação desta carreira. Ali, pergunta se quer participar, ou não. Caso a pessoa diga 'ok', ela confirma e, posteriormente, será chamada para fazer a matrícula no curso de formação. Isso significa que ela não estará mais na lista de classificação daqueles cursos abaixo da preferência dela", explicou a ministra.

Na primeira convocação, o candidato selecionado deverá confirmar o interesse em participar do curso de formação na página do candidato do CNU, entre os dias 4 e 5 de fevereiro.

Haverá três chamadas no próximo mês, nos dias 4, 11 e 18. A partir do momento de divulgação das listas, os candidatos terão dois dias para se inscrever nos cursos — quando for necessário para o cargo —, caso contrário, serão eliminados. A lista definitiva sai dia 28 de fevereiro e, a partir dessa data, candidatos que não foram chamados, mas ficaram próximos da vaga, serão indicados para cadastro reserva.

A convocação do candidato para o curso de formação em um cargo específico implica eliminação desse candidato para os cargos abaixo na sua lista de preferência. De acordo com o MGI, a confirmação de interesse em participar do curso só precisará ser feita uma única vez, mesmo que o candidato seja convocado posteriormente para cargos de maior preferência.

Ainda segundo o ministério, cada candidato só poderá participar de um curso de formação. Se o candidato for convocado posteriormente para um cargo de maior preferência, ele não poderá participar de outros cursos. Além disso, a participação do candidato no curso só estará assegurada após o candidato confirmar interesse em participar da formação e realizar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos.

"Para os candidatos dos blocos 1 a 7, é muito importante aqueles que vão participar de cursos de formação olhar no dia 4 de fevereiro se eles foram convocados para a formação, porque eles têm que responder se querem participar, ou não. Se a pessoa não responder, ela está automaticamente eliminada daquela vaga. Portanto, ela tem dois dias para confirmar a participação", explicou a ministra.

Custo menor

O diretor do CNU, Alexandre Retamal, informou que a antecipação do cronograma é fruto de uma intensificação do trabalho ocorrida no fim do ano passado. "Estamos trabalhando para fazer tudo com o máximo de celeridade possível", assegurou o técnico do MGI. Segundo Retamal, essa medida reduziu em cerca de R$ 2 milhões o custo extra gerado quando a divulgação do resultado foi adiada para fevereiro.

Quando houve o adiamento, no fim do ano passado, Retamal informou que o impacto financeiro era de aproximadamente R$ 4,7 milhões. "A gente negociou aquele valor anunciado na coletiva anterior e conseguimos diminuir em torno de R$ 2 milhões", explicou. A ministra Esther Dweck ressaltou, ainda, que o governo tem interesse em realizar uma nova edição do CNU. "A gente acha que foi um modelo inovador, que teve muitos ganhos para a administração pública", considerou a titular do MGI.

Apesar de demonstrar o interesse do governo, a ministra disse que só serão divulgadas datas e outras informações sobre o 'CNU 2', após a publicação da primeira lista de aprovados no concurso realizado em 2024, no próximo dia 4. "Eu sei que é essa é a pergunta que todo mundo quer saber, mas mais uma vez, a gente já falou que só vai divulgar o novo CNU quando terminar esse, quando tiver os resultados do concurso divulgados", acrescentou Dweck.

