Serasa promete nome limpo imediato ao quitar dívidas via Pix

A partir de fevereiro, consumidores brasileiros terão acesso a uma ferramenta que promete revolucionar o processo de quitação de dívidas: a Serasa Limpa Nome passará a oferecer a regularização de pendências financeiras em tempo real por meio de pagamentos realizados via Pix. Com isso, o impacto será imediato também no "score" de crédito dos clientes, que atualmente leva cerca de nove dias para ser atualizado.

A novidade é possível graças à integração entre a plataforma da Serasa e a tecnologia da Datatech, eliminando a necessidade de mediação por parte de instituições financeiras. Com o pagamento instantâneo, o nome do consumidor é automaticamente retirado da lista de inadimplentes e sua pontuação de crédito é ajustada na hora.

A medida pode ter efeitos amplos na economia brasileira. Segundo a Serasa, o potencial de impacto é estimado em R$ 13 bilhões — cifra semelhante ao volume de vendas registrado pelo varejo no último Dia das Mães. Este montante reflete não apenas a renegociação de dívidas, mas também a abertura de novas oportunidades de crédito para consumidores, especialmente das classes média e baixa.

Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, destaca que a novidade beneficiará diretamente os consumidores que buscam melhorar seu poder aquisitivo. “Se pegarmos todas as pessoas que estão renegociando suas dívidas, calcularmos a renda média delas e o quanto elas podem absorver em novos créditos, temos um impacto de cerca de R$ 13 bilhões”, explica. Ele também aponta que o impacto se estenderá a cadeias produtivas, como os setores de publicidade, logística e transporte, além do varejo.

Facilidade no acesso ao crédito

Atualmente, cerca de 3,7 milhões de brasileiros utilizam o aplicativo Serasa Limpa Nome mensalmente para renegociar dívidas. Com a implementação do pagamento via Pix, a tendência é que esse número aumente significativamente, já que o processo se torna mais rápido e acessível.

A maior parte das dívidas renegociadas pertence a consumidores que buscam trocar passivos antigos para financiar bens de maior valor, como veículos e imóveis, ou ampliar o acesso a bens de consumo pessoal. Essa dinâmica pode impulsionar não apenas o mercado de crédito, mas também estimular o crescimento econômico em diversos setores.

A possibilidade de limpar o nome e aumentar o score de crédito instantaneamente é um marco importante para o mercado financeiro brasileiro. Para os consumidores, isso significa não apenas a eliminação da inadimplência, mas também a oportunidade de reconstruir sua saúde financeira de forma mais rápida e eficiente. Para o mercado, representa uma maior dinamização do crédito, com consequente fortalecimento da economia como um todo.