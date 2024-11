Serasa: Feirão Limpa Nome disponibiliza telefone gratuito para negociação de dívidas

Para facilitar a vida do consumidor que busca limpar o nome, a Serasa começou a disponibilizar um telefone gratuito exclusivo para facilitar a negociação de dívidas. Com isso, consumidores de todas as regiões do país podem entrar em contato com atendentes da própria empresa, treinados para tirar dúvidas e auxiliar no processo completo de negociação. A ação “Alô, Serasa” tem início na segunda-feira (25/11) e se estende até sexta-feira (29) pelo número 0800 591 5161.

O atendimento será realizado por atendentes treinados e pelos próprios funcionários especialistas da Serasa, que estarão dedicados a ouvir o consumidor das 8h às 20h. Pelo telefone, é possível ter acesso às ofertas e a condições de pagamento disponibilizadas pelas mais de 1 mil empresas parceiras, entre bancos, varejistas, telecomunicações, securitizadoras e concessionárias de contas básicas.

Segundo Daniel Nure, coordenador de Consumer Care da Serasa, a experiência por voz visa proporcionar a negociação a milhares de brasileiros que não conseguem ou não podem se dirigir às agências dos Correios, ou não se sentem confortáveis em fazer as mesmas negociações pelos canais digitais oficiais. “Funciona como mais um canal para ampliar as facilidades e oferecer as soluções para quem deseja retomar a vida financeira neste final de ano”, afirmou.

Ainda segundo a Serasa, os consumidores terão os mesmos benefícios do Feirão, chegando a 99% de descontos. Os débitos pagos com Pix, por exemplo, vão permitir que o nome fique limpo na hora, saindo do endividamento. O consumidor também poderá reunir todos os boletos num só pagamento.

Outro ponto que vale destacar é que contas atrasadas de água e luz podem ser pagas de forma parcelada por telefone.

Cuidado com golpes

A Serasa alerta para cuidados com golpes e fraudes, envolvendo números suspeitos de telefone. “O canal 0800 591 5161 apenas recebe chamadas dos consumidores. Se um número diferente ou similar entrar em contato alegando ser um atendente Serasa, esse não é um atendente oficial”, assegura Nure.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular