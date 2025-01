Pix: 67% dos brasileiros acreditam que governo cobraria taxa, diz Quaest

A notícia de que o governo taxaria transações via Pix é mentira - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Quaest divulgou nesta sexta (17/1) pesquisa apontando que 67% dos brasileiros acreditam que o governo cobraria uma taxa em operações financeiras via Pix. O assunto que viralizou nas redes sociais nos últimos dias resultou na revogação do ato de fiscalização.

Entre os entrevistados, 17% acreditam que a cobrança de impostos não seria feita e 16% afirmaram não saber do assunto. 68% ficaram sabendo que o Governo Federal desmentiu a premissa, enquanto 31% não ficaram sabendo da notícia. Sobre a revogação da fiscalização, 55% ficaram sabendo e 45% não.

A pesquisa também revelou que 88% dos entrevistados souberam das mudanças nas normas de fiscalização do Pix e 87% afirmam que ouviram a informação de que o governo federal cobraria taxas em movimentações via Pix.

Foram ouvidas 1,2 mil pessoas pela Quaest entre os dias 15 e 17 de janeiro. Os monitoramentos consideraram dados coletados entre 1º de janeiro e 16 de janeiro, às 15h.

As mudanças nas regras da Receita monitorariam apenas movimentações via Pix acima de R$ 5 mil por mês, no caso de pessoa física, e R$ 15 mil mensais para pessoas jurídicas, além de instituições de pagamento.

Algumas modalidades de pagamento já eram monitoradas, de acordo com a Receita. Cartões de crédito e depósitos que excedem transações de R$ 2 mil para pessoa física e R$ 6 mil para pessoa jurídica são analisados.

A polêmica do Pix

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revogou o ato de fiscalização do Pix na quarta (15/1). Na quinta (16/1), o presidente Lula editou uma medida provisória que garante que as transações financeiras via Pix não possam ser tributadas.

O recuo do governo foi motivado por fake news que viralizaram sobre a medida do Pix. Segundo Haddad, nunca houve intenção em taxar a modalidade de pagamento. As normas de monitoramento de movimentações financeiras já existentes apenas abrangeriam o Pix.