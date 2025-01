Banco Central anuncia primeira intervenção no dólar de 2025

O Banco Central anunciou, nesta sexta-feira (18/8), a sua primeira intervenção no dólar em 2025, após uma sequência histórica de operações em dezembro do ano passado. O órgão informou que realizará dois leilões de linha no mercado de câmbio na segunda-feira — e cada operação terá limite de US$ 1 bilhão, totalizando US$ 2 bilhões.

Em dezembro do ano passado, o Banco Central interveio em 14 ocasiões, distribuídas entre leilões de linha e no mercado à vista. O último movimento ocorreu em 30 de dezembro, antes do fechamento dos mercados para 2025.

Nos últimos três meses de 2024, o real foi a moeda que mais se desvalorizou ante o dólar entre as divisas de países membros do Mercosul. Nesse período, a moeda norte-americana acumulou alta de 10,36%, saindo de R$ 5,50 em 22 de setembro para R$ 6,07 no fechamento em 20 de dezembro. A nível de comparação, o dólar registrou alta de 7,52% em relação ao peso uruguaio e de 6,23% ante o peso argentino.

Esta é a primeira oferta extra de dólares do Banco Central em 2025. A autarquia estava apenas realizando as operações de rolagem de swaps cambiais que estão para vencer. No mês passado, a instituição vendeu um total de 32,6 bilhões de dólares ao mercado em leilões extras. O objetivo era dar conta da demanda de fim de ano pela moeda norte-americana.