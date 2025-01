Conta de luz pode ter bandeira verde em parte do ano, diz diretor da Aneel

Caso ocorra algum momento de estresse no fornecimento de energia durante o período seco, as bandeiras tarifárias podem oscilar - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O Brasil pode passar boa parte de 2025 com bandeira verde na conta de luz — sem cobranças adicionais nas faturas. A previsão é do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, que se mostrou otimista em relação às condições climáticas e ao cenário energético do país.

"Se continuarmos com essa previsão de chuva, principalmente nos locais estratégicos para a geração de energia, a perspectiva é que tenhamos bandeira verde ao longo do ano", afirmou Feitosa durante um pronunciamento nesta terça-feira (21/1).

Apesar disso, Feitosa destacou que ainda não é possível cravar qual será o cenário tarifário para o ano, que depende do comportamento do período seco, que se inicia em maio. "Somente no começo do período seco, com o monitoramento dos reservatórios das usinas hidrelétricas, teremos uma visão mais clara", explicou.

Segundo o diretor-geral, caso ocorra algum momento de estresse no fornecimento de energia durante o período seco, as bandeiras tarifárias podem oscilar entre amarela e vermelha. Ainda assim, ele reforçou que a expectativa para o ano é favorável, com predominância da bandeira verde na maior parte de 2025.

Como funcionam as bandeiras tarifárias?

O sistema de bandeiras tarifárias, criado pela Aneel, indica as condições de geração de energia no país e sinaliza ao consumidor os custos envolvidos. Quando os níveis dos reservatórios estão baixos devido à falta de chuvas, é necessário acionar as usinas termelétricas, que produzem energia mais cara e poluente.

Nesse caso, a Aneel aciona as bandeiras amarela ou vermelha (patamares 1 e 2), que implicam custos adicionais para os consumidores. Quando as condições de geração são favoráveis, a bandeira verde é acionada, sem custo extra.

Confira os custos de cada bandeira: