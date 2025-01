Como Bad Bunny popularizou a música latina

Na última semana, Bad Bunny alcançou um marco histórico ao levar a plena — um gênero tradicional porto-riquenho — ao topo das paradas globais. A faixa “Debí Tirar Más Fotos” (ou “DtMF”), do novo álbum de mesmo nome, assumiu o primeiro lugar na Apple Music e no Spotify, quebrando recordes ao ser a música em espanhol mais reproduzida em diversos países simultaneamente na história da plataforma.

Apesar de sua profunda conexão com a cultura porto-riquenha, a plena nunca havia conquistado o sucesso mainstream que agora experimenta com “DtMF”. Originado em comunidades afro-porto-riquenhas após a abolição da escravidão, o gênero é conhecido por suas letras carregadas de narrativa e uso de percussão marcante. Bad Bunny, porém, reinventou o estilo ao introduzir vocais comunitários de jovens músicos da Escuela Libre de Música de Porto Rico, criando um impacto cultural sem precedentes.

A ascensão de um gênero marginalizado

A plena sempre foi um elemento central da cultura porto-riquenha, mas, fora da ilha, permaneceu desconhecida para grande parte do público internacional. Para MAG, produtor de longa data de Bad Bunny, o sucesso de “DtMF” surpreendeu até mesmo os envolvidos no projeto. “O que está acontecendo com essa música parece um movimento cultural. É como se o mundo estivesse abraçando Porto Rico de uma maneira linda”, disse ele à Rolling Stone.

Esse impacto foi amplificado pela inclusão de visualizações no YouTube que oferecem um contexto histórico sobre a plena e outro gênero tradicional, a bomba. Esses elementos educacionais e culturais permitiram que o público global entendesse melhor as raízes dessas músicas e a rica herança afro-porto-riquenha que as sustenta.

Um álbum com propósito político e cultural

Com Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny não apenas celebra a cultura de Porto Rico, mas também alerta para a necessidade de preservá-la. O álbum aborda questões como a gentrificação e o êxodo de porto-riquenhos forçados a deixar sua terra natal devido à falta de oportunidades. A música “DtMF”, por exemplo, reflete a alegria e a dor de viver em uma ilha em transformação, convidando o mundo a valorizar e proteger sua herança cultural.

Jerry Pullés, programador de música latina da Apple Music, afirmou: “Bad Bunny está enviando uma mensagem clara. Ele não apenas celebra a cultura e a herança de seu povo, mas também lança luz sobre as realidades atuais de Porto Rico. É uma representação poderosa e genuína.”

Salsa e plena: tradições renovadas

Além da plena, o álbum explora outro gênero tradicional: a salsa. Músicas como “Baile Inolvidable” e “NuevaYol” trouxeram a salsa de volta aos holofotes, marcando o retorno do gênero às paradas globais. A colaboração com músicos locais e estudantes da Escuela Libre de Música de Porto Rico reforça o compromisso de Bad Bunny com a valorização das raízes culturais da ilha.

Para o diretor Kacho López-Mari, que trabalhou no videoclipe de “Baile Inolvidable”, o projeto é mais do que música: “Queremos que a educação pública continue. Não queremos fechar escolas como a Escuela Libre de Música. Esses jovens músicos são a essência do futuro da cultura porto-riquenha.”

Um movimento global com impacto local

A abordagem de Bad Bunny transcende a música. Ao fundir elementos tradicionais com produção contemporânea, ele criou um álbum que celebra as raízes culturais enquanto promove uma reflexão sobre o futuro de Porto Rico. Como ele próprio afirmou: “Espero que isso inspire outros artistas a explorarem suas próprias culturas. Existe um universo de sons e histórias que ainda não foram contados.”