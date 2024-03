Embraer registra melhor resultado em cinco anos no balanço de 2023

Nesta segunda-feira (18/3), a Embraer divulgou um comunicado em que informa que registrou lucro líquido de R$ 164 milhões em 2023 — o que indica o melhor saldo financeiro da empresa em cinco anos. Os resultado foi beneficiado, de acordo com a Embraer, pela "forte atividade no quarto trimestre de 2023, que permitiu a entrega de 75 jatos e uma geração de US$ 1,975 bilhão em receita".

O volume de entregas da companhia foi o maior desde 2019. No ano passado, a Embraer entregou 181 aviões, entre eles 64 aeronaves comerciais, 115 jatos executivos e dois C-390, jatos militares multimissão. Foi uma alta de 13% com relação a 2022. Para 2024, a expectativa da empresa é entregar entre 72 e 80 aeronaves comerciais e entre 125 e 135 jatos executivos.

A empresa ainda informou que encerrou o ano passado com uma carteira de pedidos firmes (backlog) avaliada em US$ 18,7 bilhões, maior volume registrado nos últimos seis anos. Todas as unidades de negócios (aviação executiva, defesa e segurança, aviação comercial e serviços e suporte) tiveram crescimento nas receitas e nos volumes em relação a 2022.

O desempenho em 2023 reverte o prejuízo de US$ 185,4 milhões apresentado pela Embraer em 2022, mas a companhia continua enfrentando "desafios na cadeia de suprimentos, que impactaram negativamente os resultados de 2023". A íntegra dos resultados pode ser lida no site da companhia.