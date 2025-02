Mercado de seguros prevê crescimento de 10% em 2025

O mercado de seguros está em ascensão no Brasil, impulsionado por inovações tecnológicas, mudanças no comportamento do consumidor e a crescente necessidade de proteção diante de eventos naturais. Dados recentes mostram que o país ainda tem um grande espaço para crescimento nesse setor, especialmente em segmentos pouco explorados, bem como na ampliação do acesso a seguros por parte da população de baixa renda.

Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), a expectativa é de que o setor de seguros tenha um crescimento de 10,1%, chegando a uma participação de 6,4% do Produto Interno Bruto (PIB). A arrecadação do setor deve superar a de 2023, com previsões de crescimento de 9,6% na Previdência Aberta; 9,4% no seguro de pessoas; e 4,3% nos segmentos de automóveis e seguros rurais.

Apesar dos números positivos, o Brasil ainda enfrenta desafios na ampliação da proteção securitária. Mais de 80% dos brasileiros estão desprotegidos. Atualmente, 18% da população têm seguro de vida e 9% contam com plano de previdência. O envelhecimento populacional, os desafios com a aposentadoria e as mudanças climáticas são alguns dos fatores que contribuem para se optar por um seguro.

Na avaliação do setor, a simplificação de processos e linguagem, bem como a diversificação de canais de distribuição, são essenciais para atrair novos consumidores. A digitalização tem sido um dos grandes motores da transformação do mercado de seguros. O uso de automações tecnológicas de monitoramento e análise de dados está permitindo a criação de produtos mais personalizados e acessíveis, atraindo novos perfis de clientes.

Startups e fintechs têm desenvolvido soluções inovadoras, como seguros para entregas, garantias estendidas e proteção contra fraudes financeiras, incluindo coberturas específicas para transações via Pix. Essa inovação não apenas expande o mercado, mas também aumenta a confiança dos consumidores no setor.

Em uma pesquisa da CNSeg, 84% das empresas alcançaram suas metas de melhorias na experiência do cliente. 56% dos participantes da pesquisa afirmaram ganhos significativos com a inserção de novas tecnologias no setor de seguros.

"O volume de investimento é muito vultoso, aproximadamente 20 bilhões em 2024, que representa 2,6% do faturamento das empresas. É muito interessante observar que a inovação no setor de seguros é inerente à estratégia da maioria das empresas: 92% das empresas apontam que inovação ocorre de maneira estruturada e colaborativa dentro do mercado de seguros, ou seja, ela não é simplesmente uma atividade estanque no mercado da própria seguradora. Ela envolve inclusive outras seguradoras e outros participantes no mercado de seguros. Portanto, inovação, tecnologia, desenvolvimento são ferramentas essenciais para o desenvolvimento do mercado de seguros", afirma Dyogo Oliveira, presidente da CNSeg.

Regulação

Além da inovação tecnológica, o setor avança na modernização regulatória. Alessandro Octaviani, superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), destaca que a adoção de um modelo de regulação responsiva equilibra inovação e proteção, permitindo, por exemplo, o teste de novos modelos de negócios no Sandbox Regulatório. "As normas recentes também ampliam as possibilidades para que diferentes formatos operacionais, como plataformas digitais e novos modelos de contratação, floresçam com segurança e transparência para os segurados", aponta.

A combinação de avanços tecnológicos, novas regulamentações e a conscientização sobre a importância dos seguros está moldando um setor mais acessível, inovador e preparado para atender às necessidades do mercado. "A ampliação do acesso ao mercado de seguros é uma prioridade, e a Susep tem atuado para modernizar a regulação, estimular a concorrência e fomentar a inovação, sempre com foco na proteção do consumidor", acredita Octaviani.

