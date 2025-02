Ceron sobre grau de investimento: "Precisamos harmonizar com a política monetária"

Rogério Ceron diz que quanto mais se harmonizarem as políticas, mais o processo de elevação da taxa de juros "vai ser célere e menor vai ser o impacto final no custo da dívida" - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que o Brasil caminha para recuperar o grau de investimento em um futuro próximo, mas que ainda é preciso adotar medidas para harmonizar a política fiscal, com estabilização da inflação e taxa de juros, além de conseguir controlar a dívida pública do país, considerado um dos principais fatores para as agências de investimento decidirem se o país possui, ou não, o título de bom pagador.

“Precisamos caminhar. E para isso acontecer, precisamos cumprir as metas fiscais, tomar as medidas adequadas, harmonizar com a política monetária. Tem que tomar muito cuidado com essas avaliações que tiram um retrato do curto prazo e ele se prolonga por um horizonte de tempo relevante”, disse o secretário, nesta terça-feira (4/2), durante entrevista coletiva de apresentação do Relatório Anual da Dívida (RAD).

Atualmente, o Brasil está a um passo de receber o grau de investimento na avaliação da agência de risco Moody’s. Em outras duas agências, o país ainda está a dois degraus do título, que indica que o país é um bom pagador e cumpre com seus compromissos fiscais.

Ceron ainda afirmou que a elevação da taxa básica de juros faz parte da política monetária para poder fazer os ajustes necessários para a inflação corrente e futura, e reforçou o compromisso para mudar o cenário atual de Selic alta. Vale destacar que, em janeiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa para 13,25% ao ano, com chances reais de se aproximar dos 15% nas próximas reuniões.

“Quanto mais a gente harmonizar as políticas, mais esse processo (de elevação da taxa de juros) vai ser célere e menor vai ser o impacto final no custo da dívida. Então a sociedade vai pagar menos se a gente conseguir fazer esse processo de ancoragem rápido”, disse o secretário.