Brasil recebe 94,7 mil venezuelanos em 2024, segundo dados do governo

12.726 venezuelanos conseguiram status de refugiado no Brasil somente no ano passado. - (crédito: AFP)

Em 2024, 94,7 mil venezuelanos entraram no Brasil a procura de uma vida melhor. A estatística foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, na 8ª edição do Boletim Migração. Nessa estatística, considera-se os residentes, além dos temporários e fronteiriços. O número equivale à população de Paracatu, cidade mineira localizada a 230 km de Brasília.

Desse total, 12.726 pessoas que entraram no Brasil provenientes da Venezuela conseguiram o status de refugiado, o que lhes permite ter os mesmos direitos que outros estrangeiros que moram no Brasil legalmente, como acesso a saúde, alimentação, educação, entre outros.

A Venezuela, atualmente, vive uma das piores crises de sua história, com uma inflação exorbitante a pelo menos uma década no país. Enquanto isso, o cenário político também é turbulento, ainda mais após o polêmico processo eleitoral no país em 2024 que reelegeu o atual presidente Nicolás Maduro, mesmo com denúncias de falta de transparência antes, durante e após as eleições.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), pelo menos 7,7 milhões de pessoas emigraram da Venezuela no período de 2014 a 2024. O mesmo levantamento indica que há mais de 500 mil venezuelanos vivendo atualmente no Brasil.

194 mil pessoas chegaram ao Brasil

Além dos venezuelanos, outras 100 mil pessoas conseguiram o registro migratório no Brasil e 2024. De um total de 194 mil imigrantes, 51 mil vieram por meio de acordos da América do Sul, enquanto que 16,5 mil vieram para reencontrar a família. Outros casos frequentes foram para trabalho e Investimentos (14,5 mil), estudo (8,7 mil), acolhida humanitária (4,3 mil) e missão religiosa (2,3 mil).

De acordo com a Polícia Federal, o Brasil abrigava 1,72 milhões de migrantes até o final do ano passado, além de 66 mil refugiados, e outros 69,1 mil solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado(a). No total, esse número chega a 1.862.042 pessoas.