Fabricante de carros híbridos, BYD reinaugura loja em Brasília

Voltou a funcionar no Park Sul, este mês, a loja Saga BYD, revendedora dos veículos híbridos elétricos da marca chinesa. A reinauguração ocorreu em noite de festa na última semana, e contou com a presença do presidente da BYD no Brasil, Tyler Li.

Também compareceram o vice-presidente sênior da BYD Brasil, Alexandre Baldy; o diretor de marca BYD, Caio Mandarino; o diretor-regional da Saga, Gian Mendonça; o diretor nacional da Saga, Vladmir Freitas; e o vice-presidente da Saga, Evandro Maia.

Tyler Li, presidente da BYD no Brasil (foto: caftos/Divulgação)

"Estamos impulsionando a mobilidade sustentável, tornando os veículos elétricos e híbridos mais acessíveis com benefícios exclusivos, condições especiais de financiamento e isenção de IPVA em Brasília", afirmou o diretor Caio Mandarino, que destacou ainda que a reforma tornou o ambiente mais moderno e acolhedor.

A concessionária de Brasília é líder em vendas de veículos da marca e chegou a bater o recorde de 500 carros vendidos em um mês.