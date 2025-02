Tarifas de Trump sobre aço e alumínio devem entrar em vigor em 12 de março

As tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem entrar em vigor a partir de 12 de março para todos os países, incluindo o Brasil. De acordo com as proclamações emitidas pela Casa Branca, as novas cobranças terão início às 12h01, horário de Washington.

O tarifaço faz parte da política econômica protecionista do republicano, e que já havia sido adotada em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021.

O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA, com um total de 4,08 milhões de toneladas exportadas somente em 2024, ficando atrás apenas do Canadá, que liderou com 5,95 milhões de toneladas.

De acordo com os dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o México aparece na sequência, com 3,19 milhões de toneladas, seguido por Coreia do Sul, com 1,23 milhão de toneladas, e Japão, 1,07 milhão de toneladas.

Lista de exceção

Em 2018, Trump colocou uma taxa de 25% sobre todas as importações de aço e de 10% sobre as de alumínio, excluindo os vizinhos Canadá e México, dois dos principais fornecedores desses produtos.

À época, o governo norte-americano permitiu que outros países solicitassem a inclusão em uma lista de exceção. O governo do então presidente Michel Temer fez o pedido e foi aprovado. Assim, foi estabelecido um sistema de cotas para as exportações brasileiras.

A medida permitia a exportação de produtos de aço ou alumínio semiacabados até que se atingisse um volume equivalente à média das exportações de 2015 a 2017. Para produtos acabados, o limite de exportação era 30% inferior à média das exportações do mesmo período.