Índice da CNI mostra nível de confiança de empresários em relação à economia

Pelo segundo mês consecutivo, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) se manteve em patamar de pessimismo, o que indica que há mais falta de confiança entre os empresários do setor. O ICEI, que varia entre 0 e 100 pontos — sendo 50 a linha divisória entre otimismo e pessimismo — permaneceu em 49,1 pontos em fevereiro, mesmo nível registrado no mês anterior. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (13/2), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A pesquisa é dividida em dois indicadores: o Índice de Condições Atuais e Índice de Expectativas, com percepções sobre o presente e o futuro da economia brasileira e da própria empresa do entrevistado.

No caso do Índice de Condições Atuais, houve uma variação positiva de 0,2 ponto, apesar de ainda estar em um nível de pessimismo, em 44,4 pontos em fevereiro. De acordo com os números, os empresários acreditam que as condições atuais são negativas em relação aos últimos seis meses, principalmente em relação à economia brasileira.

Já o Índice de Expectativas se manteve no mesmo patamar de 51,5 pontos nesse período. Apesar de seguirem pessimistas sobre os próximos seis meses da economia brasileira, os empresários permanecem otimistas com relação às suas próprias empresas, ao analisar o mesmo período.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na avaliação da especialista em Políticas e Indústria da CNI, Cláudia Perdigão, em um cenário de baixa confiança, a expectativa é que haja uma desaceleração de investimentos no setor.

“Após 2024 registrar evolução muito positiva desse indicador, essa queda na confiança pode impactar o andamento dos projetos que não foram executados no ano passado e ficaram para 2025. Isso acende um sinal de alerta para os próximos meses”, considera a analista.