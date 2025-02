Brasil precisa alinhar crescimento econômico com proteção ambiental, diz Gilmar

Magistrado destacou que a responsabilidade para cuidar do meio ambiente é de todas as gerações: "Podemos fazer mais" - (crédito: Ed Alves / CB/DA.Press)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou, nesta quinta-feira (13/2), que o Brasil tem potencial para se tornar economicamente próspero, sem deixar de lado a proteção do meio ambiente, garantida pela Constituição Federal de 1988. A declaração foi dada na abertura do CB.Fórum: Alavancas de Crescimento Econômico: perspectivas e diálogo entre os setores de seguros e franquias, realizado pelo Correio Braziliense.

"Não escapa a nenhum de nós aqui presentes as potencialidades do Brasil para se tornar um país economicamente próspero, socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Setores privados da economia, passando por atividades industriais de ponta, até serviços prestados ao mercado brasileiro, não são poucos os caminhos que já trilhamos para gerar riqueza e prosperidade", destacou o magistrado.

O decano destacou que as mudanças climáticas já estão produzindo efeitos no planeta e que a responsabilidade para cuidar do meio ambiente é de todas as gerações. "O Brasil precisa dar mais um passo nesse processo a fim de assegurar que a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico sejam conjugados com a concretização da fraternidade plasmada na justiça climática e a responsabilidade intergeracional", ressaltou.

Gilmar enfatizou ainda que o Brasil já tem fortes preocupações com a proteção ambiental há quatro décadas. E apontou que essa atenção com a natureza deve ser alinhada com políticas que tenham como foco aumentar a produtividade dos trabalhadores

"O Brasil, há mais de 40 anos, iniciou uma jornada do marco protetivo ecológico. Podemos fazer mais. A produtividade do Brasil precisa ser aprimorada. De acordo com dados da FGV, na última década, a produtividade por hora trabalhada cresceu apenas 0,3% ao ano. A margem para que nos tornemos uma economia mais inovadora", completou o magistrado.