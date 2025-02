Seguros e franquias impulsionam a economia, diz CEO da Prudential

Durante CB.FÓRUM, realizado nesta quinta-feira (13/2) pelo Correio Braziliense, a presidente e CEO da Prudential do Brasil, Patrícia Freitas, destacou a relevância dessas áreas, reforçando que a ausência de seguros e franquias evidencia uma oportunidade de expansão para a economia nacional.

Com uma presença consolidada de 27 anos no país, sendo 21 deles atuando no modelo de franquias, a Prudential se estabeleceu como uma das principais seguradoras de vida no Brasil. Hoje, a empresa atende mais de 5 milhões de clientes e opera com mais de 2 mil franquias ativas, refletindo a solidez do setor e seu potencial de crescimento.

Freitas ressaltou que os segmentos de seguros e franquias movimentam juntos mais de R$ 700 bilhões, representando quase 10% do PIB nacional. O setor de seguros cresceu entre 2% e 3% no último ano, enquanto o mercado de franquias apresentou um avanço ainda mais expressivo, acima de 13%. Esses números evidenciam o dinamismo e a resiliência dessas áreas, mesmo em um cenário econômico desafiador.

Outro ponto de destaque foi o impacto direto do seguro de vida na economia. Dados recentes da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontam que, para cada R$ 1 bilhão arrecadado em prêmios de seguro de vida, o efeito no PIB é de R$ 1,48 bilhão. Já em relação às indenizações, cada R$ 1 bilhão pago gera um impacto de R$ 1,35 bilhão na economia. Esses dados reforçam como o setor vai além da proteção individual e desempenha um papel relevante na movimentação financeira do país.

Sustentabilidade e Inclusão Social

Além do impacto econômico, Freitas ressaltou a dimensão social do setor de seguros, que atua como um instrumento de inclusão e sustentabilidade. O acesso ao seguro de vida oferece uma rede de proteção essencial para as famílias brasileiras, promovendo estabilidade financeira e reduzindo vulnerabilidades em momentos críticos.

"A gente está falando sim de inclusão social, de sustentabilidade e de instrumentos de proteção nas suas diversas formas", afirmou a CEO, destacando que o crescimento do setor deve ser visto como um avanço para toda a sociedade.

Com o potencial de ampliação da cobertura de seguros e a expansão do modelo de franquias, o mercado segue como uma peça-chave para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, criando oportunidades para empreendedores e garantindo maior segurança financeira para milhões de brasileiros.

Promovido pelo Correio, o CB.Fórum Alavancas de Crescimento Econômico: Perspectivas e Diálogo vai discute os desafios e oportunidades, com foco em estratégias colaborativas que impulsionam o crescimento, a inovação e a segurança jurídica.