Governo autoriza operação de mais 18 bets no país até 2029; veja lista

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda concedeu autorização para o funcionamento de mais 18 sites de apostas no Brasil. A licença, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (18/2), é válida por um período de cinco anos, com encerramento em 31 de dezembro de 2029.

A exceção é a empresa HIPERBET, que obteve autorização até 18 de fevereiro de 2030. A maioria dos sites já havia obtido uma permissão temporária para operar no país em outubro do ano passado e agora recebeu a autorização definitiva.



Para obter a concessão, cada empresa precisou pagar R$ 30 milhões em outorga ao governo. Além disso, foi necessário atender alguns pré-requisitos estabelecidos para tentar inibir o jogo compulsivo e afastar jogadores menores de idade, por exemplo.

Como forma de diferenciar as empresas reguladas das que operam ilegalmente, as marcas autorizadas passarão a adotar o domínio “.bet.br”. Confira a lista: