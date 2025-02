Serasa lança Auxílio-Dívida de até R$ 100 para ajudar inadimplentes

A Serasa anunciou uma nova iniciativa para apoiar os brasileiros endividados, oferecendo um incentivo financeiro de até R$ 100 para quem negociar e quitar dívidas por meio do Feirão Limpa Nome. A ação, que acontece até este domingo (23), busca reduzir a inadimplência e facilitar a recuperação do crédito para milhões de consumidores.

O programa, chamado Auxílio-Dívida, funciona da seguinte forma: quem pagar pelo menos R$ 300 em dívidas à vista, via Pix, terá direito a um valor de até R$ 100 para quitar outra pendência disponível na plataforma da Serasa. O pagamento deve ser realizado exclusivamente pelo aplicativo oficial da Serasa, e o crédito será depositado na Carteira Digital Serasa até 28 de março, com prazo de utilização até 31 de março.

A iniciativa acontece em um momento de alta inadimplência no país. Segundo dados da Serasa, 73,5 milhões de brasileiros estão negativados, sendo 1,3 milhão apenas em Brasília. Além disso, os inadimplentes possuem, em média, quatro dívidas registradas.

De acordo com Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira, o sucesso do Feirão Limpa Nome de novembro de 2024, que resultou na negociação de 10,7 milhões de dívidas, motivou a expansão da ação. Nesta edição, mais de 1.456 empresas de diversos setores aderiram ao programa, um crescimento de 40% em relação ao último mutirão.

Além do Auxílio-Dívida, os consumidores que negociarem suas pendências poderão garantir descontos de até 99% e parcelar o pagamento em até 72 vezes. Quem optar pelo pagamento via Pix terá o nome limpo imediatamente e poderá acompanhar a atualização do Serasa Score em tempo real.

Passo a passo para negociar dívidas e receber o Auxílio-Dívida: