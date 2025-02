BC anuncia terceiro leilão de linha do ano com oferta de até US$ 3 bi

O Banco Central do Brasil (BC) anunciou novo leilão de linha marcado para esta terça-feira (18/2), das 10h30 às 10h35. Nesse tipo de operação, a venda de dólares tem o compromisso de recompra. O valor total que vai ser ofertado neste que é o terceiro leilão do tipo em 2024 é de US$ 3 bilhões.

De acordo com o BC, o objetivo da operação é a rolagem de um vencimento previsto para o próximo dia 6 de março. As operações de venda de moeda pelo BC serão liquidadas em 6 de março, enquanto que a recompra ocorrerá em 2 de outubro de 2025.

A taxa de câmbio utilizada para a venda de dólares pelo BC será a Ptax (utilizada como referência) das 10h00 desta terça-feira. Nesta segunda-feira (17/2), o dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,29%, cotado a R$ 5,71.

No último dia 20 de janeiro, o Banco Central realizou o primeiro leilão de linha do ano, com a venda de US$ 2 bilhões, em operação que ocorreu no mesmo dia da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando havia receio de que a divisa norte-americana se valorizasse ainda mais. Já no dia 29 de janeiro, o BC vendeu outros US$ 2 bilhões, desta vez para a rolagem de um vencimento de 4 de fevereiro.