Varejo do DF aposta na inteligência artificial em busca de eficiência

Em cenário de desaceleração econômica à frente, empresários da capital federal buscam na inovação uma forma de não perder competitividade. Depois de começarem a usar a inteligência artificial em vários departamentos, adotaram AI-Agents no setor de vendas. Isso é um avanço tecnológico, já que significa um vendedor inteligente que aprende com cada interação com o ser humano. A nova fronteira tecnológica rompida é o Multiagents, ou seja, vários robôs que comandam todo o processo.

A área de recursos humanos é uma onde os avanços têm sido vistos. Grandes varejistas do Distrito Federal e Entorno começam a testar a migração para esse sistema, que é pioneiro no mundo. Diferentemente das soluções tradicionais que operam com um único algoritmo centralizado, a IA Multiagents em questão funciona como um time de recrutadores digitais, cada um especializado em uma etapa do processo seletivo. Utilizando modelos de linguagem avançados (LLMs) e aprendizado por reforço, esses agentes operam independentemente, tornando a seleção mais ágil e eficiente.

Ou seja, o time virtual faz — em segundos — a triagem de currículos, checa as informações e ainda prevê a adequação cultural e o desempenho dos candidatos. Além disso, entrevista o candidato, garante conformidade com normas de diversidade, inclusão e legislação trabalhista, reduzindo riscos para as empresas. E, sem carga horária, trabalha 24 horas por dia, otimizando o tempo de contratação em até 70% e melhorando a precisão na escolha dos candidatos.

De acordo com Gilberto Lima, presidente do Instituto Iluminante e vice-presidente do Grupo de Fortalecimento da Tecnologia da Informação do Distrito Federal (GForTI), o crescimento desse tipo de tecnologia deve ser exponencial daqui para frente. Ele lembra que o DF tem o diferencial de ser a sede do governo federal e, por isso, tem um mercado grande de desenvolvimento dessas soluções tecnológicas pelos fornecedores privados e também por meio das GovTechs.

“Aplicações na área de logística, gestão de processos, segurança, educação e setor financeiro predominam e já influenciam o modelo de negócios das empresas desenvolvedoras. Os agentes de IA ampliam a cada dia a produtividade das empresas e as tornam mais competitivas”, afirma Lima. “O setor de recursos humanos das empresas, igualmente, com a utilização de soluções de IA, consegue apoiar a gestão de pessoas desde o recrutamento até a gestão de saúde e bem-estar dos funcionários”.

Patrick Gouy, criador da tecnologia e CEO da Recrut.AI, explica que com a IA Multiagents, empresas do varejo do DF poderão reduzir significativamente a rotatividade (o chamado turnover) e, consequentemente, o custo trabalhista dela. Isso porque contratarão candidatos com perfil comportamental mais alinhados à vaga e à cultura organizacional. Além de otimizar o tempo e os custos de contratação, a tecnologia melhora o ambiente de trabalho ao garantir seleções mais assertivas. Isso impacta diretamente a produtividade e satisfação dos colaboradores, fortalecendo a competitividade das empresas.

“Ao trazer o conceito de sistemas multiagentes para o recrutamento, estamos transformando a forma como empresas lidam com seleção de talentos. Nossa IA não apenas automatiza tarefas, mas aprende, se adapta e toma decisões estratégicas, trazendo um nível de inteligência nunca visto antes no RH”, destaca Gouy. A Recrut.AI nasceu há seis anos no Porto Digital do Recife.