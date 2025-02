Dólar volta a ficar abaixo de R$ 5,70, após Trump sinalizar acordo com China

Dólar comercial caiu após menção de Trump a possível encontro com Xi Jinping - (crédito: Noel Celis/AFP e Anna Moneymaker / GETTY via AFP)

Um possível novo acordo comercial entre Estados Unidos e China anima o mercado financeiro nesta quinta-feira (20/2). No dia anterior, o presidente norte-americano, Donald Trump, revelou que “é possível” haver um compromisso entre as duas nações neste sentido, e que um possível encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, pode acontecer em Washington em um futuro próximo, sem dar mais detalhes.

Diante disso, o dólar comercial voltou a cair hoje, novamente abaixo de R$ 5,70, sendo cotado a R$ 5,692 por volta de 14h30, no horário de Brasília. O movimento vai na mesma direção que o Índice DXY, que mede a foça da divisa norte-americana ante outras moedas do mundo, que no mesmo horário registrou recuo de 0,65%.

Além da indicação de acordo, outros fatores também movimentam o mercado internacional, como as negociações entre EUA e Rússia para uma possível resolução pacífica do conflito entre o país do leste europeu com a Ucrânia — que não participa dessas conversas.

Também há a repercussão da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed – o Banco Central dos EUA), quando o Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) decidiu manter a taxa de juros em um patamar entre 4,25% e 4,5% ao ano. Segundo o texto, as primeiras propostas de Donald Trump à frente da Casa Branca trazem preocupações em relação à trajetória da inflação anual no país, que atingiu 3% em janeiro — acima da meta do Fed, de 2%.

Cenário doméstico

No Brasil, um dos destaques desta quinta-feira é o resultado da Vale no quarto trimestre de 2024, que indica um prejuízo de US$ 694 milhões. Apesar do resultado negativo à primeira vista, analistas de mercado acreditam que há pontos positivos no resultado trimestral, além da distribuição de dividendos aos acionistas. Diante disso, as ações da empresa registravam uma alta de 2,62% às 15h17, no horário de Brasília.

Mesmo com a Vale em alta, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) segue em ritmo de oscilação durante a tarde, com os papeis de grandes bancos, como o Banco do Brasil, pressionando a bolsa para baixo. Às 15h26, o Ibovespa registrava leve queda de 0,17%, aos 127.092 pontos.