Banco do Brasil amplia Pix por aproximação para todos os clientes pessoa física

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira (24/2) a ampliação do Pix por aproximação para todos os seus clientes pessoa física. A nova funcionalidade, que estava em fase de testes desde outubro nas regiões de São Paulo e do Distrito Federal, agora será disponibilizada em todo o país.

A tecnologia permite que transações via Pix sejam realizadas apenas aproximando o celular da máquina de pagamento, utilizando a tecnologia NFC (Near Field Communication). Segundo Pedro Bramont, diretor de soluções em meios de pagamentos e serviços do Banco do Brasil, a novidade deve reforçar a confiança dos clientes na plataforma. “Expandir o Pix por aproximação vai aproveitar a intimidade e a confiança que o cliente tem com o app do Banco do Brasil, que é reconhecido como simples, seguro e com excelente experiência”, afirmou em nota.

A partir da próxima sexta-feira (28), o Banco Central dará início à implementação nacional do Pix por aproximação, também chamado de Pix por biometria. A nova modalidade integra a evolução dos meios de pagamento via Open Finance, utilizando a chamada jornada sem redirecionamento (JSR). Diversas instituições financeiras já iniciaram testes com públicos específicos para essa funcionalidade.

Como usar

No caso do Banco do Brasil, a solução está disponível inicialmente para dispositivos Android. Para ativá-la, o cliente deve acessar as configurações do aplicativo, selecionar "Conexões", depois "NFC", "Pagamentos sem contato", "Serviço Pix por Aproximação BB" e, por fim, a opção "Pagar com o app aberto no momento".

A ampliação do Pix por aproximação promete trazer mais agilidade e praticidade para os usuários, tornando os pagamentos ainda mais rápidos e seguros.