Usuários reclamam de instabilidade no Pix; Banco Central se manifesta

Clientes de diferentes bancos relataram, nesta sexta-feira (7/2), que o Pix está instável. O portal Downdetector, que monitora instabilidade em aplicativos, detectou que o pico das reclamações foi registrado por volta das 13h. Nas redes sociais, internautas também reclamaram da funcionalidade do sistema.

Em nota enviada ao Correio, o Banco Central informou que os sistemas da instituição funcionam normalmente, mas alguns participantes enfrentaram dificuldades por conta de problemas na Rede do Sistema Financeiro Nacional. "Os planos de contingência de rede foram acionados. A situação já está retornando à normalidade", frisou.



Os problemas mais notificados foram transferência (73% das reclamações), pagamentos (22%) e acesso ao aplicativo móvel (5%). Segundo o Banco Central, a situação já está sendo normalizada.

A instabilidade no Pix repercutiu nas redes sociais. No Twitter, internautas compartilharam as experiências com os bancos. "Realmente o pix estava fora do ar e eu achando que meus dois bancos estavam me evitando", brincou uma internauta. "Fui pagar o negócio pra comer e o pix fora do ar", disse outra.

Veja a nota do Banco Central na íntegra:

Os sistemas do BC funcionam normalmente. Alguns participantes enfrentaram dificuldades de acesso aos sistemas do BC por conta de problemas na Rede do Sistema Financeiro Nacional. Os planos de contingência de rede foram acionados. A situação já está retornando à normalidade.