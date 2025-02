MP que promete juros menores a consignado será editada após o carnaval, diz Haddad

A medida provisória que pretende ampliar o acesso a crédito consignado para trabalhadores do setor privado deve ser editada após o feriado do carnaval, na primeira quinzena de março. A informação foi adiantada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira (24/2), após participar de um evento na B3, em São Paulo.

“Depois do carnaval vai ser editada a medida provisória, aí nós vamos dar um prazo de 90 dias para quem tem um crédito caro poder trocar por um crédito barato e, depois, nós vamos universalizar o acesso, 90 dias depois”, afirmou o chefe da pasta, em entrevista a jornalistas na saída do evento.

De acordo com Haddad, as taxas de juros do novo consignado para trabalhadores da iniciativa privada será equivalente a cerca da metade da taxa atual do Crédito Direto ao Consumidor (CDC), atualmente em cerca de 5%. Segundo o ministro, o novo produto vem para ser mais atrativo do que as opções atuais do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviços (FGTS), como o saque-aniversário.

“Como o presidente Lula avalizou o consignado privado, nós entendemos que os trabalhadores vão preferir fazer o consignado privado do que trazer o consignado do FGTS, porque, efetivamente, ele vai preservar a sua poupança e não vai trazer um saque de dez anos, quinze anos depois para um valor presente, perdendo uma quantidade grande de recursos para os bancos. Então isso acaba sendo muito injusto pro trabalhador”, disse o ministro.

“Então sem mexer no saque-aniversário, que vai continuar, garantindo que haja consignação, nós vamos oferecer uma nova linha de crédito para consignado privado e vamos criar uma regra de transição para quem ficou com o dinheiro preso, mas vai valer só como regra de transição”, completou Haddad.

Nesta terça-feira (25/2), o governo federal deve anunciar outra MP para garantir a liberação do saque-aniversário para trabalhadores que já foram demitidos. Líderes de entidades sindicais foram convidados para se reunir com Lula em Brasília, para acompanhar o anúncio.