Ações da Petrobras despecam mais de 4%, após prejuízo no 4º trimestre

As ações da Petrobras operam em queda forte nesta quinta-feira (27/2), após a divulgação do balanço financeiro da empresa referente ao 4º trimestre de 2025, que encerrou com prejuízo de R$ 17 bilhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Às 15h10, no horário de Brasília, os ativos preferenciais da empresa (PETR4) registravam queda de 4,4%, enquanto os papeis ordinários (PETR3) recuavam 5,8%.

Apesar de registrar um lucro líquido de R$ 36,6 bilhões no acumulado de 2024, o resultado da Petrobras não agradou o mercado e os acionistas, que avaliaram ter havido um impacto relevante nas contas da empresa no segundo semestre, ainda mais com os impactos observados nos últimos três meses do ano.

Além disso, o valor destinado ao pagamento de dividendos veio abaixo do esperado pelo consenso do mercado. Enquanto o montante total anunciado foi equivalente a US$ 1,6 bilhão (US$ 9,1 bilhões), havia uma expectativa de que a empresa distribuísse cerca de US$ 2,5 bilhões a US$ 3 bilhões.

A presidente da estatal, Magda Chambriard, disse que o prejuízo não reflete o momento atual da Petrobras e deu uma resposta aos acionistas. “A Petrobras está absolutamente determinada a continuar gerando retornos à sociedade e aos acionistas. Continuaremos investindo em projetos rentáveis com disciplina de capital e inovação”, afirmou a executiva, em coletiva na sede da empresa, nesta quinta-feira (27/2).