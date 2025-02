ApexBrasil e MPor assinam acordo de cooperação técnica para atrair investimentos

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinaram, nesta quarta-feira (26/2), na sede da Agência, em Brasília, um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros para os setores de transporte aquaviário e aeroviário, infraestrutura portuária e aeroportuária, além de novas tecnologias.

O presidente da ApexBrasil destacou que pretende ir a outros países, como EUA, Inglaterra e Emirados Árabes Unidos, para anunciar os projetos do setor. “O Brasil virou o ano passado como um dos países a receberem mais investimentos estrangeiros. Imagine agora, que a gente vai andar pelo mundo, apresentando os projetos que o Ministério de Portos e Aeroportos tem para receberem investimentos de todos os países do mundo?”, disse Viana.

Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou que a quantia de projetos que a pasta busca oferecer ao mercado internacional, por meio de investimento, chega a R$ 20 bilhões. O acordo assinado entre o ministério e agência ainda prevê ações em áreas de inovação e ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança).

“Isso significa geração de emprego e renda, que eu digo sempre que é o maior programa social do Brasil. É levar oportunidade para o povo brasileiro e esse entendimento que está sendo construído no dia de hoje vai gerar muitas oportunidades para todo o Brasil”, complementou Costa Filho.

Além do acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a ideia da ApexBrasil é expandir a cooperação técnica para as rodovias e ferrovias, por meio de parceria com o Ministério dos Transportes, sob o comando do ministro Renan Filho.