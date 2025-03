Boletim Focus: mercado reduz projeções do dólar em 2027 e 2028 para R$ 5,90

A mediana das expectativas para a cotação do dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,99 - (crédito: Dmytro Demidko/Unsplash)

Economistas do mercado financeiro reduziram as projeções do dólar. De acordo com os dados do Boletim Focus divulgados nesta quarta-feira (5/3) pelo Banco Central (BC), a previsão para 2027 passou de R$ 5,92 para R$ 5,90, enquanto para 2028, a estimativa caiu de R$ 5,93 para R$ 5,90.

A mediana das expectativas para a cotação do dólar no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,99. Já a estimativa intermediária para 2026 continuou em R$ 6,0 pela sétima semana consecutiva.

IPCA



Em relação à inflação, o mercado mostrou uma redução na previsão para 2028, passando de 3,79% para 3,75%. As expectativas para a variação dos preços administrados dentro do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 caíram de 5,00% para 4,99%. As projeções para 2026, por sua vez, recuaram de 4,20% para 4,19%. Para 2027, a estimativa ficou em 4,00%, enquanto para 2028, a estimativa caiu de 4% para 3,94.

Selic

Já a mediana para taxa básica de juros (Selic) ficou estável em 15% neste ano, há 8 semanas. A projeção para 2026 ficou em 12,50%, enquanto para 2027 permaneceu em 10,50%. Para 2028, a estimativa permaneceu em 10% por 10 semanas.

PIB

A projeção do produto interno bruto (PIB), por sua vez, ficou estável em 2,01% para 2025. Para o ano que vem, a mediana permaneceu em 1,70%. Já a previsão para 2027 permaneceu em 2,00%; para 2028, continuou em 2%, há 51 semanas.